Контрольное подтверждение по трем заболевшим в Ростовской области пришло сегодня, 31 марта, из референс-центра. Таким образом, число заболевших коронавирусом в донском регионе увеличилось до пяти человек.

се трое заболевших госпитализированы. Их состояние удовлетворительное.

Все пациенты с подтвержденным коронавирусом находятся под наблюдением врачей.

На сегодня в референс-центре на проверке остаются еще три исследования.

Всего за весь период медицинским наблюдением в Ростовской области было охвачено 6 246 человек. По состоянию на 31 марта под медицинским наблюдением остаются 4 459 человека. Из них по месту жительства – 4 411 человек.