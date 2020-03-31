Контрольное подтверждение по трем заболевшим в Ростовской области пришло сегодня, 31 марта, из референс-центра. Таким образом, число заболевших коронавирусом в донском регионе увеличилось до пяти человек.
В Ростовской области число официально подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до пяти
се трое заболевших госпитализированы. Их состояние удовлетворительное.
Все пациенты с подтвержденным коронавирусом находятся под наблюдением врачей.
На сегодня в референс-центре на проверке остаются еще три исследования.
Всего за весь период медицинским наблюдением в Ростовской области было охвачено 6 246 человек. По состоянию на 31 марта под медицинским наблюдением остаются 4 459 человека. Из них по месту жительства – 4 411 человек.
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