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В Ростовской области могут ввести платное тестирование на коронавирус

  • фото: shutterstock

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в эфире программы «Тем более» на телеканале «ДОН 24» сказала, что региональное правительство рассматривает возможность введения платных тестов на коронавирус для людей, которые хотят проверить свое здоровье.

— При желании любой человек сможет за деньги пройти тестирование. Мы сейчас рассматриваем такую возможность не только для людей, которые вернулись из других стран, но и для тех, кто имеет высокую температуру или другие симптомы болезни. Это нужно, чтобы снять у них стресс, — сказала Быковская.

Как ранее сообщала редакция "РнД.Собака.РУ", 25 марта в Ростовской области был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевшей стала девушка, которая прибыла из Таиланда 21 марта. В настоящее время она находится в инфекционном боксе ЦГБ Ростова. Ее состояние оценивают как удовлетворительное.
 

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Мария Езус,
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