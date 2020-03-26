Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в эфире программы «Тем более» на телеканале «ДОН 24» сказала, что региональное правительство рассматривает возможность введения платных тестов на коронавирус для людей, которые хотят проверить свое здоровье.

— При желании любой человек сможет за деньги пройти тестирование. Мы сейчас рассматриваем такую возможность не только для людей, которые вернулись из других стран, но и для тех, кто имеет высокую температуру или другие симптомы болезни. Это нужно, чтобы снять у них стресс, — сказала Быковская.