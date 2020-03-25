«Пациентка с коронавирусом вернулась 21 марта из Таиланда с признаками болезни и была доставлена в инфекционный бокс, где и находилась все это время. Биоматериал пациентки был направлен в референс-центр «Вектор» для подтверждения диагноза. И только что получено подтверждение референс-центра. Специалисты проинформировали меня, что состояние пациентки удовлетворительное, температура 36,6 градуса. Она будет находиться в инфекционном боксе 14 дней с момента поступления», - пояснил губернатор в ходе оперативного совещания.

Материалы портала Правительства Ростовской области