Донской губернатор Василий Голубев сообщил, что сегодня, 25 марта, подтвержден положительный тест на коронавирус у одного из трёх пациентов, находящихся в изоляции в инфекционных стационарах РО
В Ростовской области подтвержден первый случай коронавируса
«Пациентка с коронавирусом вернулась 21 марта из Таиланда с признаками болезни и была доставлена в инфекционный бокс, где и находилась все это время. Биоматериал пациентки был направлен в референс-центр «Вектор» для подтверждения диагноза. И только что получено подтверждение референс-центра. Специалисты проинформировали меня, что состояние пациентки удовлетворительное, температура 36,6 градуса. Она будет находиться в инфекционном боксе 14 дней с момента поступления», - пояснил губернатор в ходе оперативного совещания.
Материалы портала Правительства Ростовской области
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