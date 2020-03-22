Чтобы разобраться с влиянием пандемии на умы людей, мы обратились за мнением к психологам. Какие ошибки чаще всего мы совершаем в сложившейся ситуации ?
Психологи о коронавирусе: как поддержать себя в период пандемии
Владислав Дмитриев
психолог студии телесной психотерапии "Слушай своё тело"
Джаред Лето узнал о коронавирусе пару дней назад, потому что 12 дней медитировал в пустыне без связи с внешним миром. Раз вы это читаете, предположу, что в пустыне вы уже не медитируете.
Пандемия COVID-2019 – первая пандемия, которая случилась в эпоху социальных сетей. И от этого вирус паники распространяется гораздо быстрее вируса настоящего. Кто-то сильно подвержен ей, кому-то всё равно, кто-то действует адекватно ситуации. Какие ошибки в поведении и мышлении можно совершить и как их избежать? Разбираемся.
1. Жить так, как будто это конец света
Летальность COVID-19 находится в пределах 4 процентов, у молодых он протекает как легкий грипп, дети почти не болеют.
Правительства принимают меры по борьбе с распространением, все стали тщательнее мыть руки, идёт разработка лекарств. Похоже на конец света? Не совсем.
Если воспринимать ситуацию как армагеддон, то каждый день вы будете находиться под влиянием стресса. А учитывая продолжительность ситуации, он вполне может стать хроническим. Стресс ослабляет когнитивные функции: внимание, память, мышление, снижает скорость реакции и целенаправленность действий. В итоге вы рискуете встретить вирус будучи ослабленным и дезорганизованным. Паникёры заражают своей паникой всех вокруг, в итоге в магазинах пустеют полки, а в аптеках пропадают маски, которые ещё никому не нужны. А когда будут нужны, их не окажется.
Что делать? Прислушайтесь к советам всемирных организаций и правительств, постарайтесь осознать, что если выполнять их, всё останется под контролем. Разберитесь, какие задачи сейчас стоят перед здравоохранением, что нужно делать обычным гражданам. Ориентируйтесь на проверенные официальные источники, изучите ситуацию, не останавливайтесь на количестве жертв и заразившихся. Когда вы изучаете предмет своего страха, страх уменьшается – этот принцип работает в любой ситуации.
2. Жить так, как будто вируса нет
Один из способов почувствовать себя уникальным, не таким, как все – отрицание. Можно говорить, что «Любимка» отвратительна, «Игра престолов» – чушь и плагиат, или что вируса нет, паника беспочвенна, и скоро всё само пройдет.
Три факта, почему ситуация правда серьезная:
учёные и иммунитет человека ещё не сталкивались с этим вирусом, поэтому никто не знает, что с ним делать;
вирусы быстро мутируют, и чем больше заболевших, тем выше вероятность получить супер-вирус;
для вас вирус может пройти как легкий грипп, а для вашей бабушки – стать приговором.
Человечество вряд ли вымрет. Скорее всего, ни вы, ни ваши знакомые не заразятся. Тем не менее, разумные меры предосторожности уберегут остальных людей вокруг и на вас не будет висеть убийство старенького профессора, о котором вы никогда не узнаете.
Если вы поступаете таким образом, одна статья в интернете вас вряд ли переубедит. Но оцените риски: сравните бремя тщательного мытья рук и ощущение ответственности за заражение других. Возможно, ситуация и правда не так страшна, как её описывают, но легче помыть руки, чем заразить близких.
3. Постоянно следить за ситуацией
Вы принимаете решения на уровне государства? Если нет, то для чего вам читать столько новостей?
Вряд ли ваш день сильно изменится, если вы узнаете, что сегодня заболело 30991 человек, выздоровело 2221, а 1369 тысячи умерло. Скорее всего, вы даже не вчитались в эти цифры, а ведь это актуальная информация.
Вы правда разнообразите свой день – испытаете эмоции: облегчение от того, как много людей выздоровело или огорчение от того, что сегодня жертв больше, чем вчера. Если в вашей жизни не хватает эмоций, попробуйте найти что-то действительно интересное – например, прочитайте книгу или посмотрите фильм: в них известна концовка, они не приведут к панике и тоже не имеют к вам никакого отношения, как и количество жертв. Но будет гораздо лучше, если вы сфокусируетесь на текущем моменте, на том, что важно и имеет отношение к вам прямо сейчас. Вы найдёте много поводов почувствовать и ощутить. И не верьте на слово – проверьте!
4. Верить всему, что говорят
Один умелец предложил делать из туалетной бумаги защитные маски. Второй не проверил информацию об их эффективности, не усомнился в её правильности, скупил кучу рулонов, рассказал друзьям, те – своим, и вот полки пусты, в магазине дерутся. Не будьте этим первым человеком – проверяйте информацию. На сайте Всемирной организации здравоохранения есть подробная информация о вирусе и популярные мифы о нём, вот посмотрите
Часто фейковую новость распознать можно уже по стилю изложения. Автор давит на эмоции? Не ссылается на источники? Оценивает то, о чём рассказывает? Перед вами фейк или попытка склонить вас на сторону автора.
5. Забывать о себе
Ипохондрия и стресс, которым в разной степени подвержен каждый, могут сильно повлиять на стиль жизни: сделать хобби менее интересными, еду – менее вкусной, встречи с друзьями – скучными. Настроение падает, и если находиться в таком состоянии долго, то и до депрессивных тенденций недалеко. В такой ситуации напоминайте себе о любимых занятиях, наслаждайтесь ими, хотя бы в усеченном формате.
Нравится ходить зал, но там слишком людно? Попробуйте тренировки по скайпу или приложения для занятий дома.
Любите танцы, но в клубах сейчас много кто дышит? Танцуйте дома так, как будто никто не видит, делайте это перед зеркалом, пробуйте новые движения, выучите танец с партнёром.
Помните об удовольствиях даже в условиях повышенной готовности или карантина, если читаете Собаку из Италии.
Главная инструкция по психологическому благополучию вообще, а в условиях кризиса особенно – фокусируйтесь на себе, своих возможностях, ощущениях и потребностях. Задавайте себе вопрос: «Что Я могу сделать для СЕБЯ и своих близких?».
Освободите мозг от ненужной, негативной, провоцирующей информацией. Концентрируйтесь на том, что помогает именно вам оставаться в равновесии, займитесь тем, до чего давно руки не доходили – карантинные меры в помощь.
Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!
Наталья Сичкарёва
Специалист по личной эффективности и раскрытию потенциала, вдохновляющий коуч, автор глубоко и сильно заряжающих счастьем программ, тренер международной программы обучения коучингу
Топ 5 ошибок поведения при пандемии короновируса .
1. Много думать на эту тему.
Следите за фокусом своего Внимания. Где внимание- там энергия. Где энергия - там жизнь. То, чему вы дарите своё внимание, появляется и увеличивается в вашей жизни. А в ней много всего интересного и важного. Обратите свой фокус внимания на другие сферы жизни. На то, что вас радует и окрыляет, делает здоровым, счастливым и полезным миру.
2. Смотреть новости и вообще телевизор.
Задача СМИ ввести людей в стресс. Люди в панике и страхе легко управляемы. Находясь в таком состоянии они легко поддаются внушению, а это выгодно политикам и маркетологам. Вполне достаточно 3-5 минут краткой, насколько возможно, четкой и объективной информации для принятия осознанных решений.
3. Бывать в местах массового скопления людей.
Это просто вредно для психики. Растаскивает внимание. Также сейчас весна, иммунитет может быть ослаблен и подвержен инфекциям. Поэтому сейчас гораздо лучше бывать дома или на природе. Углублять или выстраивать близкие отношения с собой и другими, теми, кто по-настоящему важен.Наполняться силой и мудростью природных стихий: земли, воды, огня и воздуха.
4. Впускать в своё после людей с негативной, токсичной энергетикой: лично, по телефону, в соц сетях.
Это вообще вредно, т.к. портит настроение, истощает психоэмоциональное здоровье, забирает ценное время жизни. По этим причинам либо выбирайте наполняющее силой и радостью уединение либо вдохновляющее, полезное, радостное общение.
5. Вести нездоровый образ жизни.
Сейчас особенно важно позаботиться о своём здоровье физическом и моральном. Я настоятельно рекомендую всем известные вещи, но они, действительно важны. Правильный режим дня: ложиться как можно раньше ( 21-22), спокойно спать и высыпаться, полноценно питаться, заниматься умеренной физической активностью. Слушать красивую музыку, смотреть глубокие вдохновляющие фильмы, заниматься творчеством, гулять на свежем воздухе. Отдельно хочется сказать о медитации, которая успокаивает ум и наполняет душу покоем и радостью и дыхании, которое снимает напряжение и стресс, если дышать осознанно и глубоко.
Если очень коротко, то берегите свой разум, дух и тело от всего токсичного. И обогащайте свой разум, дух и тело всем тем, что полезно, радостно и созидательно.
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