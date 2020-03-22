Чтобы разобраться с влиянием пандемии на умы людей, мы обратились за мнением к  психологам. Какие ошибки чаще всего мы совершаем в сложившейся ситуации ?

Пандемия COVID-2019 – первая пандемия, которая случилась в эпоху социальных сетей. И от этого вирус паники распространяется гораздо быстрее вируса настоящего. Кто-то сильно подвержен ей, кому-то всё равно, кто-то действует адекватно ситуации. Какие ошибки в поведении и мышлении можно совершить и как их избежать? Разбираемся.

1. Жить так, как будто это конец света

Летальность COVID-19 находится в пределах 4 процентов, у молодых он протекает как легкий грипп, дети почти не болеют.

Правительства принимают меры по борьбе с распространением, все стали тщательнее мыть руки, идёт разработка лекарств. Похоже на конец света? Не совсем.

Если воспринимать ситуацию как армагеддон, то каждый день вы будете находиться под влиянием стресса. А учитывая продолжительность ситуации, он вполне может стать хроническим. Стресс ослабляет когнитивные функции: внимание, память, мышление, снижает скорость реакции и целенаправленность действий. В итоге вы рискуете встретить вирус будучи ослабленным и дезорганизованным. Паникёры заражают своей паникой всех вокруг, в итоге в магазинах пустеют полки, а в аптеках пропадают маски, которые ещё никому не нужны. А когда будут нужны, их не окажется.

Что делать? Прислушайтесь к советам всемирных организаций и правительств, постарайтесь осознать, что если выполнять их, всё останется под контролем. Разберитесь, какие задачи сейчас стоят перед здравоохранением, что нужно делать обычным гражданам. Ориентируйтесь на проверенные официальные источники, изучите ситуацию, не останавливайтесь на количестве жертв и заразившихся. Когда вы изучаете предмет своего страха, страх уменьшается – этот принцип работает в любой ситуации.