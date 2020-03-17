В Китае разработчики вакцины от коронавируса набирают добровольцев для клинических испытаний.
Разработчики вакцины от COVID-19 набирают добровольцев для испытаний
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фото shutterstock
"Доклинические тесты вакцины от COVID-19 планируется завершить в апреле," - заявил на пресс-конференции во вторник член Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи.
Так же он добавил, что самое важное - обеспечить безопасность вакцины, чтобы она соответствовала всем стандартам.
Помимо Китая, еще несколько десятков научных групп и компаний занимаются разработками для создания вакцины.
При этом глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг ранее заявил, что для разработки вакцины, которая будет широко применяться, потребуется не менее года.
Китайские ученые провели целевое исследование, чтобы выявить, существует ли связь между группой крови пациентов и их восприимчивостью к новому типу коронавируса.
Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются COVID-19
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