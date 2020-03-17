В Китае разработчики вакцины от коронавируса набирают добровольцев для клинических испытаний.

"Доклинические тесты вакцины от COVID-19 планируется завершить в апреле," - заявил на пресс-конференции во вторник член Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи.

Так же он добавил, что самое важное - обеспечить безопасность вакцины, чтобы она соответствовала всем стандартам.

Помимо Китая, еще несколько десятков научных групп и компаний занимаются разработками для создания вакцины.

При этом глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг ранее заявил, что для разработки вакцины, которая будет широко применяться, потребуется не менее года.