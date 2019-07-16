В Ростове открылся первый магазин KARL LAGERFELD

Мы долго этого ждали! Теперь в ТРК «Горизонт» продаются вещи культового бренда KARL LAGERFELD. В магазине можно приобрести одежду, аксессуары и обувь из последних коллекций. Всё в лучших традициях марки — сочетание вечной классики с современными веяниями рок-шика.

Первый магазин KARL LAGERFELD в России запустился в 2018 году — в Москве. Через год в столице открылся второй бутик, а затем и первая монобрендовая точка в Ростове. Бренд планирует и дальше развиваться и открывать новые магазины в столице и регионах. Сейчас сеть KARL LAGERFELD включает в себя уже более 150 локаций по всему миру. Дизайнеры первого магазина в Ростове вдохновились интерьером дома и офиса Карла Лагерфельда: мрамор, латунь, эскизы на стенах, ковер — все, как в квартире великого мастера. Неспроста появились и стулья, обитые красным бархатом, и деревянные полы. Они напоминают антикварную мебель и традиционный французский интерьер — как в модном доме KARL LAGERFELD. Конечно же, не обошлось без фотографии основателя — портрет размещен напротив входа в магазин, так что Карл Лагерфельд всегда первый встречает своих гостей.

В магазине представлены актуальные коллекции марки — в том числе весна-лето 2019. Для ее разработки создатели вдохновлялись путешествием Карла Лагерфельда в солнечную Аргентину, местной архитектурой и духом латинской культуры. В результате появились вещи, напоминающие танцевальную одежду: платья в пол, кожаные куртки с заклепками, длинные жакеты с красными лампасами и черное платье для танго — must-have коллекции. Аутфиты для будней: кожаные шорты на высокой талии, вязаные кардиганы, рубашка-трансформер, модели из денима, комбинезон и тренч, украшенные традиционным принтом Guarda Pampa в зеленых тонах.

Футболка, 6 500 рублей

Толстовка, 13 700 рублей

Визитница, 5 600 рублей

Сумка-косметичка, 7 400 рублей

Зонт, 3 300 рублей

Линия KARL IKONIK понравится тем, кто предпочитает минимализм, классические цвета и лаконичные формы. Сюда вошли футболки, свитшоты, прозрачная сумка, небольшой рюкзак, сумка-шоппер, обложки для паспорта, кошельки и даже зонт. Хотите добавить в образ яркие детали? Выделиться на вечеринке (и на любом другом мероприятии) помогут футболки, джинсы, куртки, поясные сумки (да, они везде!), кепки и другие вещи из «неоновой» линейки.

Платье, 14 700 рублей

Футболка, 5 400 рублей (есть в черном и бирюзовом цветах)

Бейсболка, 3 700 рублей

Цена по запросу

Цена по запросу

Цена по запросу

Цена по запросу

Цена по запросу

Цена по запросу