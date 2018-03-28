Магазин «Культтовары» меняет концепцию
31 марта магазин «Культтовары» в ТРК «Горизонт» откроется в новом арт-формате. Он будет преобразован в мини-галерею с арт-объектами и инсталляциями от дизайнеров Анны Сысоевой и Татьяны Одинцовой и цитатами из знаменитых произведений современного и классического искусства. В ассортименте магазина появятся новые европейские бренды, а также собственные марки компании – L1FT и «Черное пальто».
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Екатерина Горюнова, совладелица сети «Культтовары»
За почти двадцать лет существования сети повзрослели и мы, и наша аудитория. Нам больше не интересен стеб, хочется интеллекта и глубины, чтобы в магазин люди приходили, как в галерею, открывали для себя что-то новое и уходили вдохновленными».
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