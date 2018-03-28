Магазин «Культтовары» меняет концепцию

Екатерина Горюнова, совладелица сети «Культтовары» За почти двадцать лет существования сети повзрослели и мы, и наша аудитория. Нам больше не интересен стеб, хочется интеллекта и глубины, чтобы в магазин люди приходили, как в галерею, открывали для себя что-то новое и уходили вдохновленными».