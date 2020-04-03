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Борьба с Covid-19: компания Культтовары запустила производство медицинских масок

В связи со сложившейся ситуацией с пандемией Covid-19 руководство сети приняло экстренное решение о запуске линии по производству многоразовых масок.

Маски отшиваются в 3 размерах: мужской, женский, детский, и состоят из двух хлопковых слоев. В данный момент маски возможно приобрести, написав в direct инстаграмов сети: 

КУЛЬТТОВАРЫ

Культтовары Ворошиловский

L1FT by КУЛЬТТОВАРЫ

Guess

Evolution

Pierre Cardin

kultтовары дисконт

Стоимость одной маски- 190р, но если заказать мобильную примерку маска будет выдаваться при покупке. Весь ассортимент и расцветки можно посмотреть в социальных сетях

Компания Культтовары специализируется на продаже брендовой одежды уже более 20 лет. 5 лет назад компания запустила производство собственной линии одежды под брендом L1FT и Sister“s.

Фото: архив редакции

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Мария Езус,
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