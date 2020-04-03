В связи со сложившейся ситуацией с пандемией Covid-19 руководство сети приняло экстренное решение о запуске линии по производству многоразовых масок.

Маски отшиваются в 3 размерах: мужской, женский, детский, и состоят из двух хлопковых слоев. В данный момент маски возможно приобрести, написав в direct инстаграмов сети:

КУЛЬТТОВАРЫ

Культтовары Ворошиловский

L1FT by КУЛЬТТОВАРЫ

Guess

Evolution

Pierre Cardin

kultтовары дисконт

Стоимость одной маски- 190р, но если заказать мобильную примерку маска будет выдаваться при покупке. Весь ассортимент и расцветки можно посмотреть в социальных сетях