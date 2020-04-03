В связи со сложившейся ситуацией с пандемией Covid-19 руководство сети приняло экстренное решение о запуске линии по производству многоразовых масок.
Борьба с Covid-19: компания Культтовары запустила производство медицинских масок
Маски отшиваются в 3 размерах: мужской, женский, детский, и состоят из двух хлопковых слоев. В данный момент маски возможно приобрести, написав в direct инстаграмов сети:
Стоимость одной маски- 190р, но если заказать мобильную примерку маска будет выдаваться при покупке. Весь ассортимент и расцветки можно посмотреть в социальных сетях
Компания Культтовары специализируется на продаже брендовой одежды уже более 20 лет. 5 лет назад компания запустила производство собственной линии одежды под брендом L1FT и Sister“s.
Фото: архив редакции
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