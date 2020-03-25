При создании летней коллекции 2020 дизайнеры вдохновлялись природной женственностью, мягкостью, внутренней свободой, о которой мы все мечтаем
Российский бренд MADYART представил летний лукбук
Российский бренд MADYART создал уникальный стиль: одежда на каждый день для женщин с безупречным вкусом.
“Наша покупательница работает в офисе – но высоко ценит свою индивидуальность, – говорит генеральный директор марки Сафиуллин Ильшат. – В основе каждой коллекции лежит классика, в качестве акцентов выступают модные тренды, романтика, casual”
Визитные карточки бренда – платье-футляр и костюм-двойка. Особое внимание уделяется приталенным силуэтам, дорогим тканям, безупречной посадке.
Лукбук 2020 пронизан ощущением легкости и беззаботности, как солнечным светом.
Платья-сафари и брюки-карго соседствуют с нежными сарафанами в цветочек. Игривые оборки – с четкими линиями и милитари-элементами. Открытые плечи – со сдержанной длиной миди. Пастельные оттенки навевают мысли о летних утрах, когда не нужно никуда спешить. Струящиеся платья манят прогуляться по побережью.
Палитра коллекции по-летнему мягкая и спокойная. Небесно-голубой, песочный, коралловый, жемчужно-розовый… В почете цветочные и акварельные принты. Словом, это летняя одежда в простом и понятном смысле этого слова: яркая, в меру нарядная немного дерзкая и очень красивая.
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тел. 203-67-24
Фото: архивы пресс-службы
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