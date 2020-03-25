При создании летней коллекции 2020 дизайнеры вдохновлялись природной женственностью, мягкостью, внутренней свободой, о которой мы все мечтаем

Палитра коллекции по-летнему мягкая и спокойная. Небесно-голубой, песочный, коралловый, жемчужно-розовый… В почете цветочные и акварельные принты. Словом, это летняя одежда в простом и понятном смысле этого слова: яркая, в меру нарядная немного дерзкая и очень красивая.

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