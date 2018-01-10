Модель из Ростова-на-Дону претендует на звание Playmate 2018

Лиза Кей родилась в Ростове-на-Дону, сейчас живет в Нью-Йорке. Модельную карьеру начала в 17 лет, работала с Roberto Cavalli, Max Mara, Richmond и другими модными брендами. В 2013 году ее фотография попала на обложку Playboy, а в 2017 году она стала девушкой августа в журнале.

Проголосовать за Лизу можно на официцальном сайте Playboy, там же можно посмотреть полную фотосессию и прочитать интервью с девушкой.