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Игроки ФК «Ростов» передали нуждающимся около 100 продуктовых наборов

Игроки футбольного клуба «Ростов» передали для нуждающихся около 100 продуктовых наборов. Их получит Центр соцобслуживания населения, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Инициативу по сбору средств на эти наборы проявил представитель клуба Евгений Чернов. По его словам, это был порыв души:

«Нельзя оставаться в стороне от беды, с которой столкнулись люди», – поделился он.

Всего на эти цели было собрано 95 000 рублей. На эти средства были сформированы наборы, которые волонтеры привезли в Кировский центр социального обслуживания населения, а также в организацию «Лучики добра», объединяющую родителей детей с синдромом Дауна.

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Мария Езус,
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