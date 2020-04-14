Игроки футбольного клуба «Ростов» передали для нуждающихся около 100 продуктовых наборов. Их получит Центр соцобслуживания населения, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Игроки ФК «Ростов» передали нуждающимся около 100 продуктовых наборов
Инициативу по сбору средств на эти наборы проявил представитель клуба Евгений Чернов. По его словам, это был порыв души:
«Нельзя оставаться в стороне от беды, с которой столкнулись люди», – поделился он.
Всего на эти цели было собрано 95 000 рублей. На эти средства были сформированы наборы, которые волонтеры привезли в Кировский центр социального обслуживания населения, а также в организацию «Лучики добра», объединяющую родителей детей с синдромом Дауна.
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