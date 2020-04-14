Игроки ФК «Ростов» передали нуждающимся около 100 продуктовых наборов

Инициативу по сбору средств на эти наборы проявил представитель клуба Евгений Чернов. По его словам, это был порыв души:

«Нельзя оставаться в стороне от беды, с которой столкнулись люди», – поделился он.

Всего на эти цели было собрано 95 000 рублей. На эти средства были сформированы наборы, которые волонтеры привезли в Кировский центр социального обслуживания населения, а также в организацию «Лучики добра», объединяющую родителей детей с синдромом Дауна.