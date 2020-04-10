Карпин отметил, что РПЛ планирует возобновить чемпионат России с 7 июня. Если ничего не поменяется, то команда приступит к тренировкам с мая и сможет выступать в чемпионате в спокойном режиме – один матч в неделю.

«У нас осталось восемь туров. И если 7 июня начать, то к 20 июля спокойно можем закончить. Если не начнем 7 июня, то будет проблематично. Придется сжимать календарь, будет больше игр в неделю. От этого также зависит, когда будем начинать новый сезон и закончим ли вообще старый», – резюмировал Валерий Карпин.

Карпин выступил категорически против обнуления результатов чемпионата России по футболу, если его не удастся закончить из-за коронавируса. По его словам, футболисты не должны чувствовать, что играли и добивались чего-то зря.

Он отметил, что, если РПЛ все-таки примет решение о том, что чемпионат не будет продолжен, то самый животрепещущий вопрос в этом случае – что делать с командами в «зоне вылета» и с командами ФНЛ, которые стремились в РПЛ и имели шансы туда попасть.

«Этот вопрос самый главный и самый щекотливый. Если чемпионат не закончится, что с ними делать? Как вариант – расширение РПЛ до 18 команд: никто не вылетает и две команды добавляют. Учитывая форс-мажорную ситуацию, это может быть рабочий вариант. Но то, что обнулять чемпионаты нельзя, – это точно», – резюмировал тренер.

После возвращения к тренировкам всех игроков футбольного клуба «Ростов», а также всех сотрудников базы, штаба и людей, соприкасающихся с командой как-то иначе, протестируют на коронавирус.