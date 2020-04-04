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Игроки ФК «Ростов» выступят в онлайн-турнире по футбольной компьютерной игре

Игроки футбольного клуба «Ростов» примут участие в онлайн-турнире КиберЛига Pro Series по компьютерной игре PES 2020.

Соревнования сегодня, 4 апреля, запускает Российская Премьер-лига.

Как пояснили в пресс-службе ФК «Ростов», на первом этапе участники будут распределены с помощью слепого жребия на 4 группы по 4 команды. Затем они сыграют серии плей-офф до двух побед, начиная с четвертьфинала. 

ФК «Ростов» планирует показывать фанатам виртуальные матчи на своих страницах в социальных сетях.

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Мария Езус,
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