Игроки футбольного клуба «Ростов» примут участие в онлайн-турнире КиберЛига Pro Series по компьютерной игре PES 2020.
Игроки ФК «Ростов» выступят в онлайн-турнире по футбольной компьютерной игре
Соревнования сегодня, 4 апреля, запускает Российская Премьер-лига.
Как пояснили в пресс-службе ФК «Ростов», на первом этапе участники будут распределены с помощью слепого жребия на 4 группы по 4 команды. Затем они сыграют серии плей-офф до двух побед, начиная с четвертьфинала.
ФК «Ростов» планирует показывать фанатам виртуальные матчи на своих страницах в социальных сетях.
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