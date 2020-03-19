Распоряжение Губернатора накладывает ограничение на проведение спортивных, зрелищных и публичных массовых мероприятий с числом участников более 500 человек.

Пробег Ростовское кольцо 2020 официально перенесён. Новой даты пробега сейчас нет. О ней можно будет говорить после снятия ограничений и улучшения эпидемиологической обстановки.

До 22 марта можно заказать экипировку или сделать заявку на её возврат.

По официальной информации от организаторов, если вы не сможете поучаствовать в Кольце в другое время по той или иной причине — вы можете отозвать регистрацию через платформу регистрации Timepad.