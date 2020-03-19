Распоряжение Губернатора накладывает ограничение на проведение спортивных, зрелищных и публичных массовых мероприятий с числом участников более 500 человек.
42 пробег Ростовское кольцо переносится на другую дату
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Ростовское кольцо - официальное фото мероприятия
Пробег Ростовское кольцо 2020 официально перенесён. Новой даты пробега сейчас нет. О ней можно будет говорить после снятия ограничений и улучшения эпидемиологической обстановки.
До 22 марта можно заказать экипировку или сделать заявку на её возврат.
По официальной информации от организаторов, если вы не сможете поучаствовать в Кольце в другое время по той или иной причине — вы можете отозвать регистрацию через платформу регистрации Timepad.
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