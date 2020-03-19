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42 пробег Ростовское кольцо переносится на другую дату

Распоряжение Губернатора накладывает ограничение на проведение спортивных, зрелищных и публичных массовых мероприятий с числом участников более 500 человек.

  • Ростовское кольцо - официальное фото мероприятия

Пробег Ростовское кольцо 2020 официально перенесён. Новой даты пробега сейчас нет. О ней можно будет говорить после снятия ограничений и улучшения эпидемиологической обстановки.

До 22 марта можно заказать экипировку или сделать заявку на её возврат. 

По официальной информации от организаторов, если вы не сможете поучаствовать в Кольце в другое время по той или иной причине — вы можете отозвать регистрацию через платформу регистрации Timepad.

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Мария Езус,
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