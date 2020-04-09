Арфистка Ростовского симфонического оркестра сыграет в международном 10-часовом онлайн-марафоне

Кроме нее в событии примут участие арфисты из городов всего мира: Торонто, Токио, Сингапура, Мадрида, Киева, Москвы, Парижа, Берлина и других.

«Это мероприятие задумывалось как замена гала-концерта Glowing Harp. Участников так много, что получилось 10-часовое действо. Поскольку эфир Instagram ограничен часом, будет десять сетов с перерывом по пять минут каждый час», – цитирует слова Ирины пресс-служба Ростовской государственной филармонии, на базе которой работает РАСО.

Марафон стартует 10 апреля в 15:00 по московскому времени в официальном Instagram-аккаунте конкурса – @glowingharp.