В апреле состоится премьера фильма ростовского режиссера Егора Абраменко

Егор - сын ростовчанина Александра Абраменко, работавшего в регионе собкором центральных каналов, а позже вместе с семьей переехавшего в столицу.

Картина снята в жанре фантастического триллера и рассказывает о советском космонавте Владимире Вешнякова в исполнении Павла Устинова, который вернулся из космоса, привезя в своем теле инопланетное существо. Врач-нейрофизиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина) пытается спасти национального героя от чудовища.

Главные роли в фильме исполняют Федор Бондарчук, Петр Федоров и Антон Васильев. Кроме того, режиссер Федор Бондарчук значится и в списке продюсеров картины.

Напомним, что, кроме «Спутника» в фильмография Егора Абраменко уже есть картина «Пассажир». Эта короткометражная лента также повествует о вернувшемся из космоса космонавте, и она стала основой для новой картины