По словам девушки, то, о чем она рассказала, она открыла для себя за последний месяц.

В частности, она посоветовала читателям книгу «Истории домов Петербурга, рассказанные их жителями».

«Увидела ее и тут же купила! Я даже думаю о том, что после карантина нужно обязательно найти время, съездить в город на Неве и сходить на экскурсию», – призналась девушка.

В качестве фильмов для карантинного просмотра Елена предложила «Невыносимую легкость бытия» и «Гром небесный». Также в этот список она добавила сериал «Корона» – о жизни в послевоенной Англии.

Также девушка призналась, что во время самоизоляции научилась жарить идеальные стейки и приобрела домой тренажер, чтобы «после карантина не выкатиться с ожирением».