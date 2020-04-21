Ростовчане смогут заказать пропуск для работы в онлайн-режиме

Для электронных обращений создан отдельный раздел на официальном сайте администрации, доступный по этой ссылке. Жители города должны открыть страницу сервиса, выбрать район регистрации, заполнить анкету и дождаться обратной связи.

Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).

