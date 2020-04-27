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В Ростове подготовлены к работе пункты выдачи разрешений на перемещения по городу

Во всех районах Ростова уже оборудованы пункты, где с 20 по 22 апреля будут выдаваться разрешения на въезд и перемещение по городу. Информация об этом размещена на сайте мэрии. 

Помимо восьми пунктов, которые откроются в каждом районе донской столице, будет действовать один пункт в центре Ростова. Он предназначен для выдачи разрешений для муниципальных учреждений и предприятий.

«В каждом пункте будут работать 10 сотрудников МФЦ и 5 представителей районных администраций. Уже сейчас организованы рабочие места в районах для оперативной выдачи разрешений с учетом соблюдения санитарных норм», — сообщили в мэрии. 

У каждого пункта будут нести дежурство сотрудники полиции. Они будут следить за соблюдением порядка и помогут разграничить потоки людей, добавили в городской администрации. 

О введении новых мер объявил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. 

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Мария Езус,
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