В Ростове подготовлены к работе пункты выдачи разрешений на перемещения по городу

Помимо восьми пунктов, которые откроются в каждом районе донской столице, будет действовать один пункт в центре Ростова. Он предназначен для выдачи разрешений для муниципальных учреждений и предприятий.

«В каждом пункте будут работать 10 сотрудников МФЦ и 5 представителей районных администраций. Уже сейчас организованы рабочие места в районах для оперативной выдачи разрешений с учетом соблюдения санитарных норм», — сообщили в мэрии.

У каждого пункта будут нести дежурство сотрудники полиции. Они будут следить за соблюдением порядка и помогут разграничить потоки людей, добавили в городской администрации.

О введении новых мер объявил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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