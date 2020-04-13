В Ростове объявлено о проведении онлайн-марафона для предпринимателей о переводе трудового коллектива на удаленный режим работы.
В Ростове пройдет онлайн-марафон для предпринимателей о переходе на удаленную работу
Об этом «Cобака.ru» сообщили в Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства, которое выступает организатором мероприятия.
Онлайн-марафон «Работаем дома» призван помочь работодателям, которые хотят перевести команду в онлайн-режим полностью или частично. Кроме того, в нем могут принять участие сотрудники компаний и самозанятые.
В ходе видеосеминаров консультанты и бизнес-тренеры расскажут об эффективных инструментах для удаленной работы, постановки целей и контроля выполнения задач.
Марафон начнет работу 14 апреля и продлится три дня.
Напомним, в период режима самоизоляции работа многих предприятий приостановлена до улучшения эпидемиологической ситуации.
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