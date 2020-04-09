Из-за коронавируса перенесен на неопределенный срок конный переход донских казаков в честь 75-летия Великой Победы.
Донские казаки отменили конный поход в честь 75-летия Победы
Распоряжение об этом подписал директор государственного казачьего учреждения Ростовской области «Казаки Дона» Алексей Силантьев.
Поход конных казачьих дружин Ростовской области должен был пройти по семи городам и десяти станицам Дона.
Маршрут 30 всадников был проложен по местам боевой славы 5-го гвардейского кавалерийского Донского корпуса. Казаки этого прославленного соединения принимали участие в освобождении Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook и наш Telegram канал - подборка главных новостей за день
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.