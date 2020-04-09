Донские казаки отменили конный поход в честь 75-летия Победы

Распоряжение об этом подписал директор государственного казачьего учреждения Ростовской области «Казаки Дона» Алексей Силантьев.

Поход конных казачьих дружин Ростовской области должен был пройти по семи городам и десяти станицам Дона.

Маршрут 30 всадников был проложен по местам боевой славы 5-го гвардейского кавалерийского Донского корпуса. Казаки этого прославленного соединения принимали участие в освобождении Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.