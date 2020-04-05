Сотрудники полиции в Ростове провели рейды по обнаружению нарушителей самоизоляции. За нарушение режима жителям грозит штраф до 40 тысяч рублей, сообщили в донском главке МВД.
В Ростове начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции
После введения в Ростове и области режима обязательной самоизоляции сотрудники полиции начали проводить рейды по обнаружению нарушителей. Полицейские проводят рейдовые мероприятия по рощам, паркам, аллеям, набережной города.
В числе первых нарушителей оказались рыболовы и жители города, которые выехали на пикник и шашлыки.
В отношении нарушителей режима самоизоляции сотрудниками полиции составили административные материалы за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
По этой статье штраф для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч, для юридических – от 200 тысяч рублей до полумиллиона или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, а для лиц, осуществляющих предпринимательской деятельность без образования юридического лица штраф предусмотрен в размере от 50 до 150 тысяч рублей или также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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