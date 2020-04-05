Сотрудники полиции в Ростове провели рейды по обнаружению нарушителей самоизоляции. За нарушение режима жителям грозит штраф до 40 тысяч рублей, сообщили в донском главке МВД.

К вечеру 2 апреля число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook и наш Telegram канал - подборка главных новостей за день