Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 марта в магазине на Ворошиловском

Напомним, что с 28 марта 2020 вступило в силу Распоряжение губернатора , направленное на предотвращение распространения COVID-19

Эксперты считают, что главной причиной возможного роста преступности во время пандемии может стать потеря источника дохода.

Если карантин затянется, может возникнуть почва для роста числа бытовых преступлений и хищений. Кроме того, появляются новые виды правонарушений и расцветает мародерство. За рубежом это уже становится реальностью