Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 марта в магазине на Ворошиловском
Кража в магазине Культтовары
В Ростове ночью неизвестный, взломав замок, проник в помещение магазина на 1 этаже жилого дома и похитил имущество - сумма ущерба уточняется.
Ведется расследование.
Напомним, что с 28 марта 2020 вступило в силу Распоряжение губернатора , направленное на предотвращение распространения COVID-19
Эксперты считают, что главной причиной возможного роста преступности во время пандемии может стать потеря источника дохода.
Если карантин затянется, может возникнуть почва для роста числа бытовых преступлений и хищений. Кроме того, появляются новые виды правонарушений и расцветает мародерство. За рубежом это уже становится реальностью
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