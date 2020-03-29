18+

Кража в магазине Культтовары

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 марта в магазине на Ворошиловском

В Ростове ночью неизвестный, взломав замок,  проник в помещение магазина на 1 этаже жилого дома и похитил имущество - сумма ущерба уточняется.

Ведется расследование. 

Компания “Культтовары” основана 2 октября 1999 года. Это сеть мультибрендовых магазинов модной  одежды в Ростове-на-Дону.  “Мы продаем стиль жизни.Мы диктуем моду.Мы предлагаем изделия высшего качества” 

Напомним, что с 28 марта 2020 вступило в силу Распоряжение губернатора , направленное на предотвращение распространения COVID-19

Эксперты считают, что главной причиной возможного роста преступности во время пандемии может стать потеря источника дохода.

Если карантин затянется, может возникнуть почва для роста числа бытовых преступлений и хищений. Кроме того, появляются новые виды правонарушений и расцветает мародерство. За рубежом это уже становится реальностью

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook и наш Telegram канал - подборка главных новостей за день

Мария Езус,
Комментарии

Наши проекты