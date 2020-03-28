В нерабочую неделю, с 30 марта по 3 апреля, будет приостановлена работа всех образовательных организаций: детских садов, школ, школ-интернатов, колледжей, техникумов, учреждений дополнительного и высшего образования.

Как рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина, по окончании определенных указом президента РФ нерабочих дней детские сады начнут работу в штатном режиме.

При возвращении ребенка в детский сад после завершения нерабочей недели предоставление медицинской справки, подтверждающей, что ребенок здоров, не требуется.

– При этом родители могут принять решение о свободном посещении детского сада. В этом случае необходимо уведомить дошкольную организацию о принятом решении (заявление в свободной форме, продолжительность свободного посещения указывается в заявлении), – пояснила министр. – В случае свободного посещения по заявлению родителей необходимо в обязательном порядке представить медицинскую справку, подтверждающую, что ребенок здоров.

В школах, школах-интернатах, техникумах и колледжах с 6 апреля образовательный процесс возобновится в режиме электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

С 6 по 12 апреля дети школу не посещают. Обучение будет организовано по той же программе расписания, но в сокращенном виде. Дистанционные уроки будут проходить в различных формах с использованием электронных обучающих платформ: сайта Foxford.ru, открытого информационно-образовательного портала «Российская электронная школа», электронной образовательной среды «Русское слово», платформ УЧИ.РУ, «LECTA», MICROSOFT TEAMS путем видеосвязи в виде заданий для самостоятельной работы.

Школа и педагоги выбирают, как удобнее давать задания и общаться с детьми – через скайп, мессенджеры, по телефону, с использованием интернет-порталов.

При отсутствии технических возможностей – компьютера или интернета – обучение будет организовано другими способами, не нарушающими санитарные нормы и требования. Учителя получили четкие рекомендации и за время каникул подготовили необходимый учебный материал.

Помощником в поддержке оперативной связи между учениками, учителями, родителями станут классные руководители. Предусмотрен мониторинг включенности ребенка в образовательную деятельность.

– Если сроки мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения будут меняться на федеральном уровне, соответствующие коррективы будут вноситься и в Ростовской области, – уточнила Лариса Балина.

Что касается ЕГЭ, то сроки начала проведения единого государственного экзамена для 17 тысяч одиннадцатиклассников в Ростовской области переносятся с 25 мая на 8 июня. Экзамены для 40 тысяч выпускников девятых классов начнутся с 9-го июня. Рособрнадзор корректирует расписание и опубликует его в ближайшее время.

Министр подчеркнула, что дополнительное образование активно работает, вовлекает детей в интерактивные формы занятий. Более 20 онлайн-проектов в нерабочую неделю дают возможность детям вместе с родителями участвовать в областных конкурсах творческих работ и исследовательской деятельности.