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Инна Шевченко назначена на должность ректора ЮФУ

В ЮФУ утвердилась кандидатура ректора

Инна Шевченко назначена на должность ректора ЮФУ. Ранее Инна Константиновна Шевченко являлась исполняющей обязанностями ректора Южного федерального университета - в период с июля 2018 года по 25 марта 2020 года. 

Поздравляем!

Фото: официальный сайт ЮФУ

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Александра,
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