В ЮФУ утвердилась кандидатура ректора
Инна Шевченко назначена на должность ректора ЮФУ
Инна Шевченко назначена на должность ректора ЮФУ. Ранее Инна Константиновна Шевченко являлась исполняющей обязанностями ректора Южного федерального университета - в период с июля 2018 года по 25 марта 2020 года.
Поздравляем!
Фото: официальный сайт ЮФУ
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