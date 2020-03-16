Также известно, что в заболевании коронавирусом на Дону подозревается 46 человек, в том числе 4 гражданина Китая, но речь идёт лишь о подозрении, реальных случаев не выявлено- отметили в Роспотребнадзор. В Медицинских учреждениях создан запас масок, защитных костюмов и перчаток