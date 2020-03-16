Утром 16 марта в связи с приказом Министерства науки и Высшего Образования в России было принято решение перевести работу учащихся и преподавателей в режим оффлайн. Как сообщает врио Ректора Инна Шевченко, доступные информационные ресурсы позволят обеспечивать деятельность такого рода. Подобные собрания пройдут и в других вузах города. Студенты выступают против очных занятий, опасаясь возможности распространения вируса
В ЮФУ отменили очные занятия
Также известно, что в заболевании коронавирусом на Дону подозревается 46 человек, в том числе 4 гражданина Китая, но речь идёт лишь о подозрении, реальных случаев не выявлено- отметили в Роспотребнадзор. В Медицинских учреждениях создан запас масок, защитных костюмов и перчаток
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