Певица Оксана Ференчук записывает новый альбом

Альбом «В космос как к себе домой» – авторский проекты Оксаны Ференчук: она автор музыки и текстов ко всем песням. Стиль, в котором будет записана пластинка, певица называет экспериментальным, а в песнях обещает рассказать о любви, познании себя и космосе.

В записи участвуют музыканты Влад Корольков (гитара), Юрий Подкользин (бас, контрабас), Александр Боженко (барабаны), Евгений Фельдман (флейта). Для работы над альбомом вся команда отправится в Петербург. В настоящий момент Оксана Ференчук собирает деньги на запись, мастеринг, оформление и продвижение проекта на краудфандинговой платформе planeta.ru. В зависимости от суммы доната, спонсоры могут получить персональную благодарность в содержании буклета диска, индивидуальное занятие по вокалу с певицей или часовой концерт группы.

Подробная информация и условия поддержки на странице проекта.