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В Ростове проведут парад Дедов Морозов

Мероприятие запланировано на шестое января.

В 2019 году шествие Дедов Морозов пройдет второй раз – об этой инициативе рассказала заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухалова.

Парад начнется у Театральной площади, откуда сказочные персонажи пройдут до главной городской елки в парке имени Горького.

В прошлом году участники боролись за звание трех лучших: Деды Морозы отвечали на  вопросы викторины,  демонстрировали свои таланты, общались со зрителями и проводили конкурсы.

 

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Автор: Алиса
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