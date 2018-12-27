В Ростове проведут парад Дедов Морозов

В 2019 году шествие Дедов Морозов пройдет второй раз – об этой инициативе рассказала заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухалова.

Парад начнется у Театральной площади, откуда сказочные персонажи пройдут до главной городской елки в парке имени Горького.

В прошлом году участники боролись за звание трех лучших: Деды Морозы отвечали на вопросы викторины, демонстрировали свои таланты, общались со зрителями и проводили конкурсы.