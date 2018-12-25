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Открытие главной ростовской елки

Зажигать огни на новогоднем дереве собираются 26 декабря.

Официальное открытие начнется в 17:00 на входе в парк имени Горького со стороны Большой Садовой. В программе выступление музыкальных и танцевальных коллективов, викторины и розыгрыши, а также встреча с важными символами праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой. На площади будет установлена тематическая фотозона с возможностью получить анимированное фото. Все зрители мероприятия смогут наблюдать пиротехническое шоу.

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Автор: Алиса
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