Открытие главной ростовской елки

Официальное открытие начнется в 17:00 на входе в парк имени Горького со стороны Большой Садовой. В программе выступление музыкальных и танцевальных коллективов, викторины и розыгрыши, а также встреча с важными символами праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой. На площади будет установлена тематическая фотозона с возможностью получить анимированное фото. Все зрители мероприятия смогут наблюдать пиротехническое шоу.