Первая Интерьерная премия «РНД.Собака.ru»
Прямо сейчас редакция журнала «РНД.Собака.ru» готовит к выходу коллекционный номер, где будут собраны лучшие интерьерные проекты года в пяти категориях: «частный интерьер», «общественный интерьер», «ландшафтный дизайн», «предметный дизайн», «декоратор».
Отбирать лучшие проекты нам помогают эксперты: арт-директор журнала AD Юлия Стерн, организатор и руководитель «Дизайн-лектория» Ольга Косырева, дизайнер и архитектор Александр Пучеглазов, архитектор и декоратор, финалист SBID (премии Британской ассоциации дизайна интерьеров) Елена Корнилова.
Победителей определяют эксперты и посетители сайта. Народное голосование за лучшего дизайнера года начнется 10 января на sobaka.ru/rnd и продлится до 30 января.
Имена победителей будут названы в начале февраля на торжественной церемонии вручения первой Интерьерной премии журнала «РНД.Собака.ru».
Если вы дизайнер, архитектор или декоратор, и у вас есть завершенный проект, которым вы гордитесь, присылайте заявка на адрес nazaryan@mmg-rnd.ru. Заявки принимаются до 20 декабря.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.