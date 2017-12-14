Первая Интерьерная премия «РНД.Собака.ru»

Прямо сейчас редакция журнала «РНД.Собака.ru» готовит к выходу коллекционный номер, где будут собраны лучшие интерьерные проекты года в пяти категориях: «частный интерьер», «общественный интерьер», «ландшафтный дизайн», «предметный дизайн», «декоратор».



Отбирать лучшие проекты нам помогают эксперты: арт-директор журнала AD Юлия Стерн, организатор и руководитель «Дизайн-лектория» Ольга Косырева, дизайнер и архитектор Александр Пучеглазов, архитектор и декоратор, финалист SBID (премии Британской ассоциации дизайна интерьеров) Елена Корнилова.



Победителей определяют эксперты и посетители сайта. Народное голосование за лучшего дизайнера года начнется 10 января на sobaka.ru/rnd и продлится до 30 января.



Имена победителей будут названы в начале февраля на торжественной церемонии вручения первой Интерьерной премии журнала «РНД.Собака.ru».



Если вы дизайнер, архитектор или декоратор, и у вас есть завершенный проект, которым вы гордитесь, присылайте заявка на адрес nazaryan@mmg-rnd.ru. Заявки принимаются до 20 декабря.