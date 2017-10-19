18 октября со сцены Дворца культуры «Ростсельмаш» были объявлены имена победителей восьмой премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Ростова-на-Дону».

С 15 сентября по 17 октября читатели журнала «РНД.Собака.ru» голосовали за номинантов премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Ростова-на-Дону». За это время было отдано более 70 000 голосов. 9 ноября в ДК «Ростсельмаш» состоялась торжественная церемония награждения победителей. Ими стали:

Василий Вакуленко – «Выбор города»,

Александр Кулешов, Алексей Санин, Андрей Герцен – «Бизнес»,

Елена Татаркина – «Книги»,

Александр Гацкан – «Спорт»,

Александр Яковлев – «Музыка»,

Анатолий Цукер – «Наука и жизнь»,

Пасмур Рачуйко – «Искусство»,

Сергей Подпорин, Алексей Скидан, Александр и Ольга Затонские– «Мода и лайфстайл»,

Михаил Колесников – «Фотограф года».