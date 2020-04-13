На предстоящей неделе ростовчан ожидает дождливая погода и ветер

В период с 13 по 19 апреля в Ростове-на-Дону прогнозируют теплую погоду до +19 градусов Цельсия. Самым теплым днем ожидается 14 апреля, вторник, а самым холодным с 14 градусами среда и четверг (15 и 16 апреля). Ночью на неделе температура воздуха не опустится также ниже +1 градуса и будет доходить до +6 градусов.

При этом на протяжении недели, а именно со среды по субботу, ростовчан ожидают кратковременные дожди с сильным ветром и переменная облачность. Кроме того, в пятницу, 17 апреля, скорость ветра достигнет 9 м/с.

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