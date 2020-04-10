Об этом сообщает региональный пресс-центр для информирования о ситуации по коронавирусу.
В регионе в связи с пандемией на поддержку предприятий направят 180 млн руб.
По словам начальника управления государственной службы занятости населения региона Сергея Григоряна, сейчас необходимо снизить напряженность на рынке труда Ростовской области.
«На федеральном уровне прорабатывается вопрос оказания такой помощи с софинансированием из бюджета Ростовской области. На эти цели предполагается выделить 180 млн руб. Деньги пойдут на поддержку предприятий и их работников, которые планируют переходить в различные режимы ограничения трудовой деятельности»., — пояснил он.
Ранее донской губернатор Василий Голубев утвердил расширенный перечень системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на экономику, занятость населения и социальную стабильность в регионе. Теперь в нем находятся 448 компаний, в прошлой версии утверждено было только 173 организации.
Окончательно российский список системообразующих предприятий будет утвержден 10 апреля. Компании смогут претендовать на государственную поддержку и, вероятно, мораторий на банкротство в ближайшие полгода
Напомним, в ночь с 30 на 31 марта в Ростовской области ввели режим всеобщей самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
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