По словам начальника управления государственной службы занятости населения региона Сергея Григоряна, сейчас необходимо снизить напряженность на рынке труда Ростовской области.



«На федеральном уровне прорабатывается вопрос оказания такой помощи с софинансированием из бюджета Ростовской области. На эти цели предполагается выделить 180 млн руб. Деньги пойдут на поддержку предприятий и их работников, которые планируют переходить в различные режимы ограничения трудовой деятельности»., — пояснил он.



Ранее донской губернатор Василий Голубев утвердил расширенный перечень системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на экономику, занятость населения и социальную стабильность в регионе. Теперь в нем находятся 448 компаний, в прошлой версии утверждено было только 173 организации.

Окончательно российский список системообразующих предприятий будет утвержден 10 апреля. Компании смогут претендовать на государственную поддержку и, вероятно, мораторий на банкротство в ближайшие полгода

