Центр соберут из модульных быстровозводимых конструкций. Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, завершить постройку планируют до 15 мая.

По словам министра, по стране планируется возвести 16 таких центров. Шесть центров появятся в Западном военном округе — Одинцово, Подольск, Нижний Новгород, Смоленск, Калининград, Пушкин, три центра в Центральном — Новосибирск, Омск, Оренбург, четыре в Восточном — Улан-Удэ, Уссурийск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск. В строительстве, которое ведется круглосуточно, задействованы почти 3 тысячи человек и 750 единиц техники.

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