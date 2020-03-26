Глава региона поручил органам государственной и муниципальной власти перейти на дистанционный режим работы

Сегодня, 26 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил главам муниципальных образований принять все необходимые меры и организовать неукоснительное исполнение поручений, объявленных накануне президентом.

Особое внимание губернатор обратил на необходимость обеспечить строгий домашний режим в предстоящие длинные выходные.

- Следующая неделя, объявленная президентом выходной, дается для того, чтобы минимизировать личные контакты и тем самым прекратить возможное распространение коронавируса. Мы должны максимально снизить риски. Особенно это касается наиболее уязвимых групп: беременных женщин, людей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, - заявил Василий Голубев.