Глава региона поручил органам государственной и муниципальной власти перейти на дистанционный режим работы
Василий Голубев попросил ростовчан оставаться дома
Сегодня, 26 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил главам муниципальных образований принять все необходимые меры и организовать неукоснительное исполнение поручений, объявленных накануне президентом.
Особое внимание губернатор обратил на необходимость обеспечить строгий домашний режим в предстоящие длинные выходные.
- Следующая неделя, объявленная президентом выходной, дается для того, чтобы минимизировать личные контакты и тем самым прекратить возможное распространение коронавируса. Мы должны максимально снизить риски. Особенно это касается наиболее уязвимых групп: беременных женщин, людей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, - заявил Василий Голубев.
Фото и материалы: Пресс служба губернатора Ростовской области
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