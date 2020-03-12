Начало работы платных парковок в Ростове

В Ростове с 12 марта 2020 года начнут штрафовать водителей, не оплативших стоянку в зоне платной парковки. Штраф будет взиматься в размере 1500 рублей, в том случае, если парковка не будет оплачена в течение 15 минут. Но несмотря на опасения жителей города, тариф в размере 35 руб/ час не станут повышать. Этот тариф был установлен еще в 2016 году.

Есть и приятная новость- в выходные и праздничные дни водители смогут не платить за парковку и бесплатно оставлять свои автомобили в центре города. Платное Парковочное пространство создано с целью разгрузить улицы города и избавиться от хаотично припаркованных машин.