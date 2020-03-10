Матч "Ростов" - "ЦСКА" на Ростов Арене

Прошедший весенний уикенд разбавил матч Футбольного клуба Ростов против московского ЦСКА, на котором присутствовало 40432 зрителя. Игра проходила очень эмоционально, сопровождалась множеством желтых карточек и громкими речевками болельщиков обоих команд. Матч был окончен со счетом 3:2 в пользу ФК Ростов, чему были очень рады жители нашего города.