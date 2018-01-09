В Ростове открывается поп-ап галерея LLIL.space

Олег Устинов, художник, куратор галереи LLIL.space О существовании Якова Джугашвили я узнал, когда изучал материалы, связанные с октябрьской революцией 1917 года. Меня удивило, что правнук Сталина, человека, при котором авангардный проект русской революции схлопнулся, является практически абстрактным художником. Джугашвили занимается живописью и имеет европейское художественное образование (он закончил Школу искусств в Глазго). И сама живопись Джугашвили – это полуабстрактные пейзажи, где фигура не сливается с фоном, что напоминает незакрывающийся гештальт. Это перекликается с тем, что у Джугашвили есть две ипостаси. В одной он – общественный деятель, выступающий против очернения памяти своего прадеда, в другой – абстрактный художник.

Второй автор – София-Жозеф Ру. Она француженка, но имеет русские корни. Ее предок – белый офицер, родом чуть ли не из Ростова-на-Дону. Она – достаточно зашифрованный персонаж. Ру – художник-самоучка, рисует абстрактные картины. Параллельно с этим она занимается институциональной критикой – выявляет и критикует эксплуатацию художников различными институциями, собирает материалы о художниках, отказавшихся от привилегий, которые дает сотрудничество с галереями и музеями, и занялись активизмом и политикой.

Серия работ Ру, которая будет представлена на выставке, в каком-то смысле является продолжением работ Джугашвили — это геометрические горизонты, образующие с работами Якова диалог».