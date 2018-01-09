В Ростове открывается поп-ап галерея LLIL.space
LLIL.space – проект художника Олега Устинова и канала Speed TV. У галереи нет постоянного адреса и четкого плана экспозиций, по словам организаторов, все зависит только от их фантазии и обстоятельств. На первой выставке, которая открывается 9 января, покажут работы художников абстракционистов Якова Джугашвили и Софии-Жозеф Ру.
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Олег Устинов, художник, куратор галереи LLIL.space
О существовании Якова Джугашвили я узнал, когда изучал материалы, связанные с октябрьской революцией 1917 года. Меня удивило, что правнук Сталина, человека, при котором авангардный проект русской революции схлопнулся, является практически абстрактным художником. Джугашвили занимается живописью и имеет европейское художественное образование (он закончил Школу искусств в Глазго). И сама живопись Джугашвили – это полуабстрактные пейзажи, где фигура не сливается с фоном, что напоминает незакрывающийся гештальт. Это перекликается с тем, что у Джугашвили есть две ипостаси. В одной он – общественный деятель, выступающий против очернения памяти своего прадеда, в другой – абстрактный художник.
Место проведения выставки – Красноармейская ул., 194.
9 января выставка работает в открытом режиме с 19:00 до 22:00, в остальные дни посещение возможно по предварительной договоренности. Подробности по телефону 8(919)8997071.
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