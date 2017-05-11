В Ростов приедет шеф-повар мишленовского ресторана

В мае Роберто Конти впервые приедет в Ростов. Пригласил его сюда Пиетро Ронгони, шеф-повар итальянского гастрономического ресторана Baraonda Cantina. Здесь синьор Конти проведет два дня, за это время он планирует устроить ужин и провести один мастер-класс, который будет интересен как профессионалам, так и любителям.



23 мая шеф Конти приготовит ужин из четырех блюд:

- карпаччо из королевских креветок с карамелизированной сердцевиной салата латук и соусом рубра;

- клёцки на гриле с молоком из пармезана и белыми грибами;

- медальон из телятины по-милански с голландским соусом, тимьяном и аспарагусом;

- суп из шоколада с перцем и груша с соусом из шафрана и корицы.

Стоимость ужина – 3000 рублей на одну персону.



24 мая Роберто Конти проведет мастер-класс по приготовлению медальона из телятины по-милански с голландским соусом, тимьяном и аспарагусом.

Стоимость участия в мастер-классе – 1000 рублей.



В этот же день состоится еще один мастер-класс, его проведет главный менеджер Trussardi alla Scala Лука Чинакки. Он расскажет о том, как по пробке определить хорошее вино, как правильно подавать напиток, и как сервировать стол в стиле мишленовского ресторана.

Стоимость участия в мастер-классе – 800 рублей.



Все мероприятия состоятся в ресторане Baraonda Cantina (Кировский пр., 40 А). Узнать подробную информацию, забронировать стол и записаться можно по телефону 310-000-2.