В Ростов приедет шеф-повар мишленовского ресторана

Шеф-повар миланского ресторана Trussardi alla Scala Роберто Конти 23 мая приготовит ужин в ресторане Baraonda Cantina, а 24 мая проведет мастер-класс.
Trussardi alla Scala – один из самых престижных ресторанов Милана. Он находится напротив главной достопримечательности города – оперного театра Ла Скала. Ежедневно здесь завтракают, обедают и ужинают гурманы со всего мира. С 2015 года кухню ресторана возглавляет Роберто Конти. Именно в период его работы заведение удостоилось звезды Мишлен. В основе меню шефа Конти – традиционная миланская кухня, но каждое блюдо он интерпретирует по своему, создавая неповторимые гастрономические сочетания.
В мае Роберто Конти впервые приедет в Ростов. Пригласил его сюда Пиетро Ронгони, шеф-повар итальянского гастрономического ресторана Baraonda Cantina. Здесь синьор Конти проведет два дня, за это время он планирует устроить ужин и провести один мастер-класс, который будет интересен как профессионалам, так и любителям.
23 мая шеф Конти приготовит ужин из четырех блюд:
- карпаччо из королевских креветок с карамелизированной сердцевиной салата латук и соусом рубра;
- клёцки на гриле с молоком из пармезана и белыми грибами;
- медальон из телятины по-милански с голландским соусом, тимьяном и аспарагусом;
- суп из шоколада с перцем и груша с соусом из шафрана и корицы.
Стоимость ужина – 3000 рублей на одну персону.
24 мая Роберто Конти проведет мастер-класс по приготовлению медальона из телятины по-милански с голландским соусом, тимьяном и аспарагусом.
Стоимость участия в мастер-классе – 1000 рублей.
В этот же день состоится еще один мастер-класс, его проведет главный менеджер Trussardi alla Scala Лука Чинакки. Он расскажет о том, как по пробке определить хорошее вино, как правильно подавать напиток, и как сервировать стол в стиле мишленовского ресторана.
Стоимость участия в мастер-классе – 800 рублей.
Все мероприятия состоятся в ресторане Baraonda Cantina (Кировский пр., 40 А). Узнать подробную информацию, забронировать стол и записаться можно по телефону 310-000-2.
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