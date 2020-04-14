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Пасхальный обед от GRAND Фуршет

Хорошее весеннее настроение для настоящего праздника в кругу семьи 

  • Пасхальный набор

В преддверии семейного праздника Grand Фуршет дарит Пасхальный обед на четырех человек. Cет включает в себя пасхальный набор, мясные деликатесы, плато сыров, скороспелые малосолы, ассорти пхали с гренками, хумус с авокадо, томатами и лепешками, свежеприготовленную буратту с томатами и соусом песто, шашлык с маринованным луком и запеченный в кожуре миникартофель.

Вам только надо будет сказать адрес и время доставки и насладится праздником в кругу близких.
Чтобы стать счастливцем, Вам нужно заказать доставку на 5000 рублей и гарантированно получить вкусный и красивый обед либо отдаться на волю фортуны и стать участником этого розыгрыша в Instagram

  • Мясные деликатесы

  • Плато сыров

  • Скороспелые малосолы

  • Ассорти пхали с гренками

  • Хумус с авокадо, томатами и лепешками

  • Свежеприготовленная буратта с томатами и соусом песто

  • Ассорти шашлык с маринованным луком

  • Запеченный в кожуре миникартофель 


В Grand Фуршет перешли на режим удаленной работы – менеджеры готовы принять заявки от клиентов, обсудить детали заказа, согласовать время и адрес доставки.


Для вас специально разработано новое меню:

  • Сеты для домашнего застолья – удобно и выгодно
  • Боксы с фуршетными закусками: подари в знак внимания родным и близким, порадуй себя деликатесами  
  • Первый барбекю на любой вкус #НEшашлык# -  различные виды мяса, рыба, мидии, овощи, сыр со вкусом копчения по технологии Smoke BBQ
  • Для любителей азиатской кухни, уникальное блюда: первое и второе в одной тарелке –  меню «Рамен Мания» 
     

Узнать подробности и оформить заявку на доставку можно удобным для вас способом:
 - по телефону +7 900 137 20 00
 - написать в WhatsApp + 7 900 137 20 00
 - через сайт  www.grandf.ru
Прием заказов с 10.00 до 20 .00

 

Фото: архив редакции

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Мария Езус,
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