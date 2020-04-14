Хорошее весеннее настроение для настоящего праздника в кругу семьи
Пасхальный обед от GRAND Фуршет
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Пасхальный набор
В преддверии семейного праздника Grand Фуршет дарит Пасхальный обед на четырех человек. Cет включает в себя пасхальный набор, мясные деликатесы, плато сыров, скороспелые малосолы, ассорти пхали с гренками, хумус с авокадо, томатами и лепешками, свежеприготовленную буратту с томатами и соусом песто, шашлык с маринованным луком и запеченный в кожуре миникартофель.
Вам только надо будет сказать адрес и время доставки и насладится праздником в кругу близких.
Чтобы стать счастливцем, Вам нужно заказать доставку на 5000 рублей и гарантированно получить вкусный и красивый обед либо отдаться на волю фортуны и стать участником этого розыгрыша в Instagram
В Grand Фуршет перешли на режим удаленной работы – менеджеры готовы принять заявки от клиентов, обсудить детали заказа, согласовать время и адрес доставки.
Для вас специально разработано новое меню:
- Сеты для домашнего застолья – удобно и выгодно
- Боксы с фуршетными закусками: подари в знак внимания родным и близким, порадуй себя деликатесами
- Первый барбекю на любой вкус #НEшашлык# - различные виды мяса, рыба, мидии, овощи, сыр со вкусом копчения по технологии Smoke BBQ
- Для любителей азиатской кухни, уникальное блюда: первое и второе в одной тарелке – меню «Рамен Мания»
Узнать подробности и оформить заявку на доставку можно удобным для вас способом:
- по телефону +7 900 137 20 00
- написать в WhatsApp + 7 900 137 20 00
- через сайт www.grandf.ru
Прием заказов с 10.00 до 20 .00
Фото: архив редакции
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