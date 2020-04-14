Пасхальный обед от GRAND Фуршет

В преддверии семейного праздника Grand Фуршет дарит Пасхальный обед на четырех человек. Cет включает в себя пасхальный набор, мясные деликатесы, плато сыров, скороспелые малосолы, ассорти пхали с гренками, хумус с авокадо, томатами и лепешками, свежеприготовленную буратту с томатами и соусом песто, шашлык с маринованным луком и запеченный в кожуре миникартофель.

Вам только надо будет сказать адрес и время доставки и насладится праздником в кругу близких.

Чтобы стать счастливцем, Вам нужно заказать доставку на 5000 рублей и гарантированно получить вкусный и красивый обед либо отдаться на волю фортуны и стать участником этого розыгрыша в Instagram