Учитывая, что оборот в ресторанном бизнесе упал от 50% до 90%, а также, принимая во внимание Распоряжение Губернатора Ростовской области от 16.03.2020г. №43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», согласно которому на территории Ростовской области с 17марта 2020г. введен режим «Повышенная готовность», рестораторы просят принять ряд специальных мер, оказывающих поддержку отрасли общественного питания.

Так, обращение рестораторов города, состоящее из определенных пунктов, было совместно подписано большинством игроков ресторанного рынка города и передано в приемную губернатора.