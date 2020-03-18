«Уткино» Country House : гала-ужин в 4 руки

9 апреля состоится гастроужин, на котором Марк Стаценко - бренд-шеф ресторанов «Ваще огонь» и «Robbi» , г. Самара, амбассадор Miele в России, член международной гильдии гастрономов Chaine Des Rotisser’s и бренд-шеф ресторанов «Уткино» Александр Майстренко представят авторский сет из 11 подач.

Марк сосредоточится на мясе, а Александр представит в лучшем свете сезонные специалитеты и рыбу.

Подарите себе новый гастрономический опыт, наполненный особой энергией огня и вкусовых сочетаний в «Уткино» Country House. Необходимо бронирование. Подробности на официальном сайте "Уткино"