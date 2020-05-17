«Белгород-Курск.Собака.ru» апрель-май онлайн версия журнала

Новый сезон щедр на маст-хэвы: сумки-трилистники, сумки-пирожные и даже сумки-малышки — мы соберём их все. Принцип — больше цвета: куркума, алый, синий и шафрановый, как будто выбираем специи на базаре.

Читать «Аперетив. МОДА»

В первой части традиционно расположилась главная рубрика журнала — «Портреты». В этом номере с вами поделятся мыслями Саша Брайн — белгородский блогер с двумя миллионами подписчиков и Родион Шишков — бывший вице-президент по инновациям Yota, топ-менеджер «Почты России» и основатель TRA robotics.

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