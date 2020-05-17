Наш печатный журнал продолжает общение с вами в онлайн-формате. Скачивайте pdf-разделы номера или листайте полный выпуск «Белгород-Курск.Собака.ru» апрель-май 2020. Берегите себя и #оставайсядома.
«Белгород-Курск.Собака.ru» апрель-май онлайн версия журнала
Новый сезон щедр на маст-хэвы: сумки-трилистники, сумки-пирожные и даже сумки-малышки — мы соберём их все. Принцип — больше цвета: куркума, алый, синий и шафрановый, как будто выбираем специи на базаре.
В первой части традиционно расположилась главная рубрика журнала — «Портреты». В этом номере с вами поделятся мыслями Саша Брайн — белгородский блогер с двумя миллионами подписчиков и Родион Шишков — бывший вице-президент по инновациям Yota, топ-менеджер «Почты России» и основатель TRA robotics.
Самый известный молодой художник России — един в ролях пифии, футуролога и антикризисного менеджера.
Читать интервью с Покрасом Лампасом
«Профсоюз работников ада» — новая постановка режиссёра Семёна Александровского: вы в полном одиночестве гуляете по Петербургу от одного бара к другому.
Владимир Варнава — наше всё в балете и современном танце. А вы ещё не знали?
Сооснователь благотворительной инициативы Play and Help, жена защитника «Зенита» и коллекционер современного искусства.
Читать интервью с Екатериной Смольниковой
Ведущий хирург клиники «Гермес Медикал» Олег Захарченко о блефаропластике.
Врач-косметолог Юрий Мезинцев освещает топ лучших салонных процедур, которые можно выполнить самостоятельно.
Читать полный мартовский номер в журнальном режиме
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