Идем в онлайн: печатный журнал «Белгород-Курск.Собака.ru» теперь в сети

Маст-хэв весны, по мнению директора отдела моды Дарьи Шакировой. Брендированный принтом DIOR OBLIQUE кейс RIMOWA для пикника с шампанским. И Перламутровые туфли. И плиссированный тренч. Как можно выбрать что-то одно?

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В первой части традиционно расположилась главная рубрика журнала – «Портреты». Тут о жизненной позиции и деятельности людей Белгорода и Курска, которым есть, что сказать.

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