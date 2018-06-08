Журнал "Собака.ру" Красноярск и финансовая группа БКС Премьер представляют 19 августа 2018 года турнир по стендовой стрельбе.

Пройдет в стрелковом клубе "Кубеково". Участниками мероприятия станут руководители и собственники бизнеса.

На мероприятии вас ждут:

Фотолокации

Зона релакса

Фуршет

Ведущий и диджей

Локации для детей и взрослых

После турнира пройдет награждение команд победителей и участников соревнований специальными призами от Партнеров.

Зарегистрируйтесь на сайте: https://catalogstolnick.wixsite.com/shooting

Дополнительная информация по телефону: 271-59-95