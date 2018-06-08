Турнир по стендовой стрельбе от финансовой группы БКС Премьер и журнала "Собака.ру"
Журнал "Собака.ру" Красноярск и финансовая группа БКС Премьер представляют 19 августа 2018 года турнир по стендовой стрельбе.
Пройдет в стрелковом клубе "Кубеково". Участниками мероприятия станут руководители и собственники бизнеса.
На мероприятии вас ждут:
- Фотолокации
- Зона релакса
- Фуршет
- Ведущий и диджей
- Локации для детей и взрослых
После турнира пройдет награждение команд победителей и участников соревнований специальными призами от Партнеров.
Зарегистрируйтесь на сайте: https://catalogstolnick.wixsite.com/shooting
Дополнительная информация по телефону: 271-59-95
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