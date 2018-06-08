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Турнир по стендовой стрельбе от финансовой группы БКС Премьер и журнала "Собака.ру"

Журнал "Собака.ру" Красноярск и финансовая группа БКС Премьер представляют 19 августа 2018 года турнир по стендовой стрельбе.

Пройдет в стрелковом клубе "Кубеково". Участниками мероприятия станут руководители и собственники бизнеса. 

На мероприятии вас ждут: 

  • Фотолокации
  • Зона релакса
  • Фуршет
  • Ведущий и диджей
  • Локации для детей и взрослых

После турнира пройдет награждение команд победителей и участников соревнований специальными призами от Партнеров. 

Зарегистрируйтесь на сайте: https://catalogstolnick.wixsite.com/shooting

Дополнительная информация по телефону: 271-59-95

 

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Автор: Sobaka_krsk
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