Японская часовая компания CASIO объявила о выпуске нового хронографа EDIFICE EFR-570 в трех вариантах дизайна с функцией водозащиты и отслеживанием времени в темноте.
CASIO представляет новый хронограф EDIFICE EFR-570
Среди новинок – три дизайнерских модификации. Общей стилевой доминантой остается автомобильная эстетика. Версия EDIFICE EFR-570BL-1 выполнена на черном кожаном ремешке с желтыми акцентами, подчеркивающими столь же яркие детали циферблата. Модели EFR-570DB-1A и ERF-570DB-1B полностью сделаны из нержавеющей стали, первую отличают лаконичные красные вкрапления на циферблате, а вторую — более заметные синие акценты на циферблате и безеле.
Чтобы подчеркнуть связь хронографа с автомобильной тематикой. Дизайнеры добавили EDIFICE EFR-570 промежуточные деления для секундной шкалы — они позволяют отображать время максимально точно. Хронограф помогает засекать отрезки времени до 10 минут, отображая данные в двух окошках. Около отметки «9 часов» считываются показатели пройденных минут, а у «6 часов» — секунд. Данные о времени в 24-часовом предлагаются возле отметки «3 часа». Индикатор даты располагается между 4- и 5-часовыми делениями. Безель модели покрыт ионным напылением, оберегающим его поверхность от царапин и потертостей. Необритовое покрытие часовых меток и стрелок позволяет отслеживать время даже в абсолютной темноте. Благодаря водозащите до 10 бар EDIFICE EFR-570 выдерживает самую ненастную погоду.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.