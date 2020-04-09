Чтобы подчеркнуть связь хронографа с автомобильной тематикой. Дизайнеры добавили EDIFICE EFR-570 промежуточные деления для секундной шкалы — они позволяют отображать время максимально точно. Хронограф помогает засекать отрезки времени до 10 минут, отображая данные в двух окошках. Около отметки «9 часов» считываются показатели пройденных минут, а у «6 часов» — секунд. Данные о времени в 24-часовом предлагаются возле отметки «3 часа». Индикатор даты располагается между 4- и 5-часовыми делениями. Безель модели покрыт ионным напылением, оберегающим его поверхность от царапин и потертостей. Необритовое покрытие часовых меток и стрелок позволяет отслеживать время даже в абсолютной темноте. Благодаря водозащите до 10 бар EDIFICE EFR-570 выдерживает самую ненастную погоду.