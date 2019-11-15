Вторая ежегодная Ресторанная премия состоялась

Всю осень горожане трех регионов голосовали за лучшие, по их мнению, заведения, шефов, блюда, барменов. Из народного шорт-листа фудис выделили одного триумфатора в каждой из 13-и номинаций. А ведущие церемонии #топ10ярославль, объявили победителей в малом зале КЗЦ Миллениум.

На сцену за заветными тарелками вышли лучший шеф-повар Олег Молотов, зож-активисты команда обновленного Гастробара «Дудки» и многие другие, список которых вы можете увидеть здесь.

Генеральный партнер премии в лице основателя фонда Артема Хачатряна лично вручил победную тарелку ресторану «Мамукa» в номинации «Открытие года».

Специальную награду Победитель онлайн-голосования получил ресторан Мили, а РБК Волга признан самым романтичным местом в Ярославле. Специальный гость Дмитрий Левицкий вручил, внимание! две главные тарелки: Лучший ресторан в Ярославле - и Лучший ресторан в Иваново.

Постоянным официальным партнером премии стояла компания «Великан Ярославль»-официальный дилер Land Rover и Jaguar в Вологодской Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

Смотрите вторую часть премии здесь.