"Вдохновляющие"
27 сентября в ярославском Планетарии прошла презентация постановки «Вдохновляющие».
«Вдохновляющие» – это не просто спектакль. Это эффектная коллаборация нескольких видов искусства, объединённая в одну историю любви из недавнего прошлого, которое перекликается с настоящим.
Презентацию посетили более 100 красивых и стильных жителей Ярославля.
Перед тем как погрузиться в историю любви гостям презентации была представлена новая коллекция бренда верхней одежды Anastasia Barsukova сезона 2019/2020.
Генеральным партнёром вечера выступила Компания «Великан Ярославль».
Продюсер постановщик: Дарья Суставова
Сценарист постановщик: Мария Карпова
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