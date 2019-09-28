27 сентября в ярославском Планетарии прошла презентация постановки «Вдохновляющие».

«Вдохновляющие» – это не просто спектакль. Это эффектная коллаборация нескольких видов искусства, объединённая в одну историю любви из недавнего прошлого, которое перекликается с настоящим.

Презентацию посетили более 100 красивых и стильных жителей Ярославля.



Перед тем как погрузиться в историю любви гостям презентации была представлена новая коллекция бренда верхней одежды Anastasia Barsukova сезона 2019/2020.

Генеральным партнёром вечера выступила Компания «Великан Ярославль».

Продюсер постановщик: Дарья Суставова

Сценарист постановщик: Мария Карпова