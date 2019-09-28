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"Вдохновляющие"

27 сентября в ярославском Планетарии прошла презентация постановки «Вдохновляющие».

«Вдохновляющие» – это не просто спектакль. Это эффектная коллаборация нескольких видов искусства, объединённая в одну историю любви из недавнего прошлого, которое перекликается с настоящим. 

Презентацию посетили более 100 красивых и стильных жителей Ярославля.  


Перед тем как погрузиться в историю любви гостям презентации была представлена новая коллекция бренда верхней одежды Anastasia Barsukova сезона 2019/2020.

Генеральным  партнёром вечера выступила Компания «Великан Ярославль».

Продюсер постановщик: Дарья Суставова
Сценарист постановщик: Мария Карпова

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