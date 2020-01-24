VII премия "Общественное Признание"

22 января традиционно премия "Общественное признание" открыла череду мероприятий в Ярославле в 2020 году.

Премию вручают в седьмой раз. Торжественное событие проходило в КЗЦ Миллениум. Автор премии - Наталья Пеунова.

Премию от Фонда Анатолия Лисицына получили:

— Игорь Синявский, директор Рыбинского психо-неврологического интерната;

— Иван Анюховский и Михаил Скворцов, сохраняющие историческое наследие (мемориал памяти и славы «Патриот» в Переславле и памятник Макарычу в Левцово);

— ИнТа - центр и его основатель Евгений Ребров (посмертно) к 30-летию успешного бизнес-проекта;

— Артём Козлов, Сахиба Калаева — за экологические проекты;

— Игорь Лернер — за благотворительное концертное шоу «Подари жизнь»;

— Мурад Аннамамедов, профессиональный дирижер, который уже 25 лет руководит «оркестром Анатолия Лисицына» (так и сказал, когда на сцене принимал в дар от первого губернатора холодное оружие).

Делимся фотоотчетом с торжественного события и after-party в ресторане Wellington.