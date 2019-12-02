Бизнес-премия "Партнер года-2019"

29 ноября бизнес-премия "Партнёр года-2019" состоялась в одном из самых стильных отелей Костромы - в отеле "Островский". Проводится 2 раз и собирает более 130 человек, среди них бизнесмены и топ-менеджеры крупнейших предприятий и компаний Костромской области. Участниками торжественной церемонии вручения премии стали 30 компаний, которые поблагодарили своего лучшего Партнера по бизнесу за 2019 год.

Бизнес-премия "Партнёр года" - это то место, где бизнес говорит спасибо бизнесу. Было стильно, ярко , вкусно и красиво. Ведущими вечера были Марина Дорошевич и Михаил Долматов. Музыкальный сюрприз вечера - Cover band Panna Cotta.



